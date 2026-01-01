Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verrückt nach Dir

Die gestörte Liebesnacht

Comedy TVStaffel 2Folge 2
Folge 2: Die gestörte Liebesnacht

23 Min.

Das Sexleben der Buchmans liegt derzeit brach: Paul ist nachts ständig bei Dreharbeiten. Da begrüßt es Jamie sehr, als die Kamera einen Tag ausfällt. Sie erhofft sich endlich die heiß ersehnte Liebesnacht, wären da nicht Hund Murray, der einer imaginären Maus nachjagt, die Schwiegermutter und schließlich auch noch ungebetener Besuch. Gerade, als sie darin überein kommen, dass dem ehelichen Beischlaf zuviel Bedeutung beigemessen wird, geschieht Unglaubliches ...

Comedy TV
