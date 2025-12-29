Verrückt nach Dir
Folge 21: In letzter Sekunde
22 Min.
Jamie will gerne an die Uni zurück, aber Paul hat vergessen, ihre Anmeldepapiere abzuschicken. Um es noch zu schaffen, stürzen sich alle ins Rennen um die Abgabefrist, finden sich aber mit völlig vertrackten Situationen konfrontiert - unter anderem einer pingeligen Französischlehrerin.
Verrückt nach Dir
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1992
0
