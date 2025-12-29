Verrückt nach Dir
Folge 22: Späte Träume
22 Min.
Jamie organisiert ein Blind Date für ihre Freunde Fran und Nick. Das gemütliche Rendezvous entwickelt sich schnell zum Albtraum, als Frans Exmann Mark auftaucht. Aber das ist nur die erste böse Überraschung, die auf die beiden wartet ...
Verrückt nach Dir
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1992
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH