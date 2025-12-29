Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verrückt nach Dir

Comedy TVStaffel 2Folge 23
Folge 23: Schlafstörungen

23 Min.

Als sie sich für ein wichtiges Uni-Examen vorbereitet, kann Jamie nicht schlafen. Bei dem Versuch, seine Frau wieder einzulullen, machen Paul und Jamie stattdessen die ganze Nacht das Haus unsicher. Mit von der Partie ist auch ein Tango tanzender John Astin ...

