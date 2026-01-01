Zum Inhalt springenBarrierefrei
Comedy TVStaffel 2Folge 7
23 Min.

Jamie hat sich fest vorgenommen, ihre Schwester Lisa endlich an den Mann zu bringen. Sie verabredet sich mit einigen Männern zufällig im Naturkundemuseum, wo sie Lisa vor Ort zur Seite stehen will. Paul und Ira hingegen versacken in der Kneipe, landen aber am Ende des Abends ebenfalls im Naturkundemuseum, und schon bald fällt Jamie wieder ein Erlebnis aus ihrer Jugend ein - hatte sie nicht vor zwanzig Jahren auch schon ein Date mit einem gewissen Paul und dessen Vetter Ira?

