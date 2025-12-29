Verrückt nach Dir
Folge 12: Casanova Paul
23 Min.Ab 6
Paul arbeitet an einem neuen Filmprojekt, einem Ratgeber mit dem Titel "Wie man seinen Wunschpartner findet und ihn verführt". Als Jamie bezweifelt, dass er der Richtige für das Thema ist, fühlt Paul sich herausgefordert. Derweil lädt Ira Susannah, eine alte Freundin von Jamie in die Wohnung der Buchmans ein. Schnell erweckt sie den Eindruck, sie leide unter Kleptomanie - und so lässt sie Ira nicht mehr aus den Augen.
