Verrückt nach Dir

Casanova Paul

Comedy TVStaffel 3Folge 12
Folge 12: Casanova Paul

23 Min.Ab 6

Paul arbeitet an einem neuen Filmprojekt, einem Ratgeber mit dem Titel "Wie man seinen Wunschpartner findet und ihn verführt". Als Jamie bezweifelt, dass er der Richtige für das Thema ist, fühlt Paul sich herausgefordert. Derweil lädt Ira Susannah, eine alte Freundin von Jamie in die Wohnung der Buchmans ein. Schnell erweckt sie den Eindruck, sie leide unter Kleptomanie - und so lässt sie Ira nicht mehr aus den Augen.

Comedy TV
