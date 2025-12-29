Verrückt nach Dir
Folge 16: Mitspracherecht
23 Min.
Paul dreht eine Reportage über die Geschichte des amerikanischen Fernsehens. Als Erzähler möchte er eine berühmte Persönlichkeit engagieren und schon bald schafft er es, den Komiker Alan Brady für das Projekt zu gewinnen. Dass dieser immer noch Starallüren hat, obwohl seine glanzvollen Jahre vorbei sind, sieht Paul gar nicht gerne. Da trifft es sich ganz gut, dass Jamies Mutter Theresa Brady von früher kennt und genau weiß, wie man ihn behandeln muss ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Verrückt nach Dir
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1992
0
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH