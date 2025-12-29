Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verrückt nach Dir

Der Strohwitwer

Comedy TVStaffel 3Folge 17
Der Strohwitwer

Der StrohwitwerJetzt kostenlos streamen

Verrückt nach Dir

Folge 17: Der Strohwitwer

23 Min.Ab 6

Da Jamie übers Wochenende nach Connetticut zu ihrem Vater gefahren ist, sitzt Paul nun alleine in der gemeinsamen Wohnung. Niemand hat Zeit für ihn und so geht er auf Wanderschaft durch die Wohnung - er entdeckt allerhand Sachen, die ihm neu sind und muss jedes Mal sofort bei Jamie nachfragen. Diese ist so genervt, dass Paul sich nicht mehr traut noch einmal anzurufen, als Ordensschwestern vor der Tür stehen und das Ehebett der beiden als Spende einfordern ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Verrückt nach Dir
Comedy TV
Verrückt nach Dir

Verrückt nach Dir

Alle 4 Staffeln und Folgen