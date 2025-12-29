Verrückt nach Dir
Folge 18: Nicht ohne Pass
23 Min.Ab 6
Paul soll einen Film über ein Hundeschlittenrennen in Kanada drehen, doch kurz vor der Abreise stellt er fest, dass seine warmen Handschuhe verschwunden sind. Jamie erinnert sich, dass Lisa sich die Handschuhe geborgt hatte, aber nie zurückgebracht hat. Lisa soll nun neue Handschuhe besorgen, nimmt dabei allerdings versehentlich Jamies Handtasche mitsamt Pauls Pass und Geld mit. Ein irrwitziger Trip durch New York beginnt, damit Paul seinen Flieger nicht verpasst ...
Verrückt nach Dir
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1992
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH