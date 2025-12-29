Verrückt nach Dir
Folge 21: Alle Jahre Wieder
23 Min.Ab 6
Pauls Geburtstag steht bevor, doch da er der festen Überzeugung ist, sein Geburtstag wäre verflucht, möchte er nicht feiern. Jamie will unbedingt feiern, doch Paul erinnert sie an die letzten Partys. Im Jahr zuvor hat er seinen Geburtstag verschlafen, ebenfalls hat ein Schneesturm bereits eine Party ruiniert und zu guter Letzt standen die Buchmans auch schon mal kurz vor einer Trennung - natürlich an Pauls Geburtstag!
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1992
6
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH