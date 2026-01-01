Verrückt nach Dir
Folge 22: Pizza um Fünf
23 Min.Ab 6
Fran und Jamie konzipieren eine Werbekampagne für ein Restaurant. Mit von der Partie ist auch Alan, Jamies Exfreund. Schon bald stellt Ira fest, dass es sich bei Alan um einen berühmten Comiczeichner handelt - und die fiese Heldin des Buchs, Queen Talon, Jamie sein muss. Nun liegt es an Fran, Lisa und Ira dies vor Jamie zu verheimlichen - doch zu spät: Jamie wird bereits auf der Straße als Queen Talon erkannt.
Verrückt nach Dir
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1992
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH