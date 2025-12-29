Zum Inhalt springenBarrierefrei
Geld muss her!

Comedy TVStaffel 3Folge 5
Folge 5: Geld muss her!

23 Min.Ab 6

Paul hat einen neuen Auftrag an Land gezogen: ein Video über das richtige Anschnallen in Flugzeugen. Da er enttäuscht ist, kommt ihm die Ablenkung des alljährlichen Saisonausverkaufs des Sportgeschäfts seines Vaters gerade recht. Jamie entscheidet schnell die PR für Burt zu machen und ist so hin und weg, dass sie sich selbstständig machen will - doch bei Paul sendet diese Idee ganz andere Signale aus.

Comedy TV
