Verrückt nach Dir
Folge 6: Die Schwarzseher
23 Min.Ab 6
Paul hat ein neues Projekt: Er dreht eine Dokumentation über die Geschichte des Fernsehens. Sehr zum Missfallen von Jamie sitzt er seitdem ununterbrochen vor dem Fernseher. Kurzerhand steigt sie mit Fran aufs Dach, um den Kabelanschluss anzuzapfen und so eine zweite, nicht gerade legale Leitung ins Schlafzimmer zu verlegen. Paul verheimlicht sie dies. Doch als er etwas am Bild im Schlafzimmer auszusetzen hat, ruft er den Kabelmann an.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1992
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH