Verrückt nach Dir

Noch mal mit Gefühl

Comedy TVStaffel 3Folge 9
Folge 9: Noch mal mit Gefühl

23 Min.Ab 6

Paul und Jamie haben Probleme in ihrem Sexualleben. Hobbytherapeutin Lisa stellt sofort eine Diagnose: Die beiden sind nur schlecht gelaunt, da Fran jetzt in Jamies Agentur arbeitet, und Ira das Sportgeschäft von Pauls Vater übernommen hat. Eine Lösung ist auch bald gefunden: Fran kündigt und Ira schenkt Paul Anteile an dem Laden. Doch schon bald erfahren die Freunde den wahren Grund für die miese Laune.

