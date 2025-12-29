Verrückt nach Dir
Folge 10: Der Tag des Eisprungs
23 Min.Ab 6
Jamie und Paul wollen unbedingt ein Baby, und damit das schnell klappt, wollen die beiden nur noch an den besonders fruchtbaren Tagen Sex miteinander haben. Dass sie sich gegenseitig mit Piepern ausstatten, um immer erreichbar zu sein, scheint genau die richtige Idee zu sein. Doch als es wiedermal so weit ist, schaffen es weder Jamie noch Paul rechtzeitig in die gemeinsame Wohnung - und dann steht auch noch Pauls Schwester Debbie mit einer Neuigkeit in der Tür ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verrückt nach Dir
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1992
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH