Verrückt nach Dir

Alle hassen mich

Comedy TVStaffel 4Folge 15
Folge 15: Alle hassen mich

23 Min.Ab 6

Paul kann es nicht fassen: Ira hat eine neue Freundin - die wunderschöne Sophia. Ausgerechnet jetzt macht Paul Ira fertig, redet ihm ein, dass er schon früher unbeliebt gewesen wäre. Ira knabbert ganz schön an seinem Selbstwertgefühl, denn kurz darauf erklärt ihm Sophia, dass alles aus sei ...

