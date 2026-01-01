Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verrückt nach Dir

Gewissensbisse

Comedy TVStaffel 4Folge 17
Gewissensbisse

Folge 17: Gewissensbisse

23 Min.Ab 6

Jamies Chef Lance möchte der neue Bürgermeister von New York werden, und Jamie bekommt die Stelle der PR-Fachfrau. Ihr Mann Paul soll einen Imagefilm über Lance produzieren, was ihm aber gar nicht gefällt, schließlich ist er seit Jahren ein treuer Anhänger von Alt-Bürgermeister Guiliani. Doch seiner Frau zuliebe nimmt er den Auftrag an - nicht ahnend, welchen Erfolg er mit dem Film verbuchen kann ...

Comedy TV
