Verrückt nach Dir
Folge 18: Peinliche Geschäfte
23 Min.Ab 6
Nach einigen Monaten vergeblicher Versuche hat sich bei den Buchmans immer noch kein Nachwuchs eingestellt. Paul soll daher sein Sperma untersuchen lassen und eine Probe im Krankenhaus abgeben. Doch am Auto angekommen stellt er fest, dass dies mitsamt der Kühlbox verschwunden ist. Dann muss er eben vor Ort nochmal eine Probe abgeben - doch statt aufreizenden Filmen entdeckt er eine wilde Verfolgungsjagd im TV.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verrückt nach Dir
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1992
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH