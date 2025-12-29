Zum Inhalt springenBarrierefrei
Jamie will es wissen

Comedy TVStaffel 4Folge 19
Folge 19: Jamie will es wissen

23 Min.Ab 6

Trotz Pauls positiver Spermaprobe werden die Buchmans nicht schwanger. Nun muss also Jamie auf den Untersuchungsstuhl. Allerdings kollidiert der Termin im Krankenhaus mit einem wichtigen Termin in Pauls Firma. Cousin Ira gibt sich kurzerhand als Pauls Agent aus und nimmt die Schuld an einem Werbespot auf sich, damit Paul nochmal ungeschoren davonkommt. Jetzt steht also nur noch das Untersuchungsergebnis von Jamie aus, bevor der Tag ein glückliches Ende nimmt.

