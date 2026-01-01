Verrückt nach Dir
Folge 20: Unkraut
23 Min.Ab 6
Die Buchmans stecken bis zum Hals in Arbeit: Paul arbeitet wie ein Besessener an einem Dokumentarfilm über Unkraut, während Jamie ihrem Chef Lance aus der Patsche helfen muss, denn dieser hat Geld von stadtbekannten Kriminellen angenommen. Mit seinem Perfektionswahn raubt Paul seinem Filmteam die Nerven, und schon bald kommt es zum Eklat zwischen ihm und seinem Boss, Hollis.
Verrückt nach Dir
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1992
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH