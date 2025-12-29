Verrückt nach Dir
Folge 21: Und der Gewinner ist ...
23 Min.Ab 6
Pauls Dokumentarfilm über Unkraut ist für einen Kulturpreis nominiert worden. Da sich auf der Veranstaltung wahrscheinlich auch Pauls alte Chefs vom Explorerkanal befinden, will er zunächst nicht hingehen, doch Jamie überredet ihn, er solle ihnen die Stirn bieten und neue Kontakte knüpfen. Und es kommt, wie es kommen muss: Paul gewinnt den Preis und knüpft zarte Bande mit der attraktiven Filmproduzentin Sarah.
Weitere Folgen in Staffel 4
Verrückt nach Dir
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1992
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH