Verrückt nach Dir
Folge 23: Das Finale (2)
29 Min.
Die Ehekrise der Buchmans hält an. Während Jamie Rat bei ihrer Schwester Lisa sucht, verschanzt sich Paul mit Ira und Mark in der Bar. Lisa hat jedoch ganz andere Sachen im Kopf, nämlich ihre Verlobung mit dem Millionärssohn Sanford. Als Paul und Jamie dann bei einem gemeinsamen Essen auf Sanfords Vater Ziggy Klarik treffen, sind die beiden wieder ein eingespieltes Team ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verrückt nach Dir
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1992
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH