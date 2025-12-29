Verrückt nach Dir
Folge 5: So geht's nicht
24 Min.Ab 6
Bei einem Projekt lernen Jamie und Fran Lance Brockwell, den PR-Chef der Stadt New York kennen. Dieser bietet den beiden einen Job im Wahlkampfteam des Bürgermeisters an. Doch Paul kennt Lance von früher und vermutet einen Rachefeldzug von Lance gegenüber sich. Als Paul bei einem Treffen mit Lance rausrutscht, dass er und Jamie versuchen, ein Baby zu bekommen, überdenkt Lance sein Angebot noch einmal ...
