Verrückt nach Dir
Folge 7: Ein Engel für Murray
23 Min.Ab 6
Als Jamies Schwester Lisa den Gassigeher-Job abgeben will, müssen sich die Buchmans einen professionellen Gassi-Geher engagieren. Der Gute ist Nat, gespielt von Azaria. Die ersten Probleme entstehen aber schnell, da Murray offensichtlich Nat mehr mag als seinen Besitzer Paul Buchman.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1992
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH