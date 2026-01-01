Verrückt nach Dir
Folge 9: Silvester mal anders
23 Min.Ab 6
Der Silvesterabend steht bevor, doch die Buchmans können nicht gemeinsam feiern. Paul muss zu einem Filmdreh an den Times Square und Jamie gemeinsam mit Fran zum Ball des Bürgermeisters. Fran allerdings möchte lieber mit ihrem Ex-Mann Mark ins neue Jahr feiern. Da kommt es ganz gelegen, dass sich der Ball als langweilige Veranstaltung entpuppt und die beiden die Feier vorzeitig verlassen können ...
Genre:Feiertag, Sitcom
Produktion:US, 1992
6
