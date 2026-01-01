Verrückt nach Dir
Folge 10: Probesprechen
23 Min.Ab 6
Jamie geht voll in ihrer Rolle als Wahlkampfleiterin für Lance Brockwell auf. Doch nachdem sie ihrem Chef die Schwangerschaft gestanden hat, will der ihr eine Aushilfe zur Seite stellen - Jamie gefällt dies gar nicht, will sie doch lieber weiterhin alles selbst machen. Doch auch die Gynäkologin und Paul versuchen, sie davon zu überzeugen, beruflich kürzer zu treten ...
Verrückt nach Dir
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1992
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH