Verrückt nach Dir
Folge 12: Der Handwerker
24 Min.Ab 6
Lisa will heiraten. Ihr Zukünftiger, Sanford Klarik, kommt aus sehr gutem Hause und scheint eine gute Partie zu sein. Paul ist begeistert, denn wegen diverser Schwierigkeiten beim Drehen seines neuen Filmes kann er einen reichen Schwager in der Familie gut gebrauchen. Sanford erklärt sich auch sofort bereit, Paul unter die Arme zu greifen. Doch dann vermittelt Jamie ihnen ihren attraktiven Handwerker Doug - und Lisa verliebt sich Hals-über-Kopf in ihn und sagt die Hochzeit ab.
Verrückt nach Dir
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1992
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH