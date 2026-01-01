Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verrückt nach Dir

Der Handwerker

Comedy TVStaffel 5Folge 12
Der Handwerker

Der HandwerkerJetzt kostenlos streamen

Verrückt nach Dir

Folge 12: Der Handwerker

24 Min.Ab 6

Lisa will heiraten. Ihr Zukünftiger, Sanford Klarik, kommt aus sehr gutem Hause und scheint eine gute Partie zu sein. Paul ist begeistert, denn wegen diverser Schwierigkeiten beim Drehen seines neuen Filmes kann er einen reichen Schwager in der Familie gut gebrauchen. Sanford erklärt sich auch sofort bereit, Paul unter die Arme zu greifen. Doch dann vermittelt Jamie ihnen ihren attraktiven Handwerker Doug - und Lisa verliebt sich Hals-über-Kopf in ihn und sagt die Hochzeit ab.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Verrückt nach Dir
Comedy TV
Verrückt nach Dir

Verrückt nach Dir

Alle 7 Staffeln und Folgen