Verrückt nach Dir
Folge 16: Hausboy Coco
23 Min.Ab 6
Jamie bekommt von ihrer Ärztin einige Tage Bettruhe verordnet. Doch zuhause angekommen, plagt sie das schlechte Gewissen. Eigentlich ist sie viel zu sehr mit ihrem Job beschäftigt. Zur Ruhe kommt sie allerdings auch aufgrund der äußeren Umstände nicht - ständig steht jemand in der Wohnung der Buchmans. Und zu allem Überfluss entführt Hundesitter Nat auch noch Murray, um den Buchmans klarzumachen, dass sie ihren Hund besser behandeln müssen ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verrückt nach Dir
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1992
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH