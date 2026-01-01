Zum Inhalt springenBarrierefrei
Comedy TVStaffel 5Folge 17
23 Min.Ab 6

Weil die Geburt des Babys immer näher rückt, laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Jamies Freundinnen überbieten sich gegenseitig mit Fürsorge und besonderen Plänen. Paul hält es zuhause nicht mehr aus, zu viele Frauen auf einem Haufen tun ihm nicht gut. Gemeinsam mit Ira und Marvin will er ein ruhiges Wochenende auf einer einsamen Hütte verbringen. Doch auch in einer Männerrunde ist es nicht immer ruhig und entspannt.

Comedy TV
