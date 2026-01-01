Verrückt nach Dir
Folge 18: Der Kakadu
22 Min.Ab 6
Den Buchmans ist durch ein geöffnetes Fenster ein Kakadu zugeflogen, doch das können die beiden gerade so gar nicht gebrauchen. Mit dem bevorstehenden Nachwuchs und Hund Murray sind Paul und Jamie schon mehr als ausgelastet. Doch den Vogel loszuwerden, scheint weitaus schwieriger zu sein, als zuerst angenommen. Als sich die unbeliebte Nachbarin Maggie als rechtmäßige Besitzerin meldet, ist die Freude auf beiden Seiten getrübt ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verrückt nach Dir
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1992
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH