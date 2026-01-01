Verrückt nach Dir
Folge 22: Die Bettenschlacht
23 Min.Ab 6
Jamie und Paul wollen sich von ihren Eltern ein Kinderbett schenken lassen. Bei einem gemeinsamen Kaffeeklatsch hat Jamie auch gleich einen Katalog so unauffällig wie möglich auf dem Tisch drapiert, um Sylvia und Theresa zu zeigen, welches Modell sie gerne hätte. Doch die beiden Großmütter-in-spe haben auf eigene Faust bereits zwei Bettchen gekauft. Und Jamie gefällt weder das eine, noch das andere ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verrückt nach Dir
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1992
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH