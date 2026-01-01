Verrückt nach Dir
Folge 23: Eine schwere Geburt (1)
20 Min.Ab 12
Endlich scheint der große Tag gekommen zu sein: Bei Jamie haben die Wehen eingesetzt! Während sie mit dem Taxi ins Krankenhaus fährt, kommen auch Paul und die Ärztin Joan angeeilt. Dass es sich dann doch um einen Fehlalarm handelt, ärgert besonders die Familie, denn Jamie hat sämtlichen Verwandten Bescheid gegeben, dass es losgeht ...
Verrückt nach Dir
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1992
Altersfreigabe:
12
