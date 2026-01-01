Verrückt nach Dir
Folge 3: Die Therapie
23 Min.Ab 6
Während sie über ihr Baby reden, erinnern sich Paul und Jamie plötzlich daran, dass sie einen Termin für eine Therapiestunde vereinbart haben. Als Paul und Jamie trotz ihrer Überzeugung, dass mittlerweile in ihrer Beziehung alles in bester Ordnung ist, zu dem Termin erscheinen, wird ihnen prompt ein Kommunikationsproblem bescheinigt. Wegen der langwierigen Therapiesitzung handeln sich Paul und Jamie dann auch noch Ärger ein, weil sie verspätet zu Terminen erscheinen ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verrückt nach Dir
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1992
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH