Verrückt nach Dir

Szenen einer Ehe

Comedy TVStaffel 5Folge 4
Szenen einer Ehe

Verrückt nach Dir

Folge 4: Szenen einer Ehe

23 Min.Ab 6

Paul ist der festen Überzeugung, dass er und Jamie eigentlich keine Paartherapie bräuchten. Doch schon bald kommt es wieder zum Eklat: Jamie benutzt nämlich Pauls erspartes Kleingeld, um damit die Zeitung zu kaufen. Kurze Zeit später wünscht er, dass er besser geschwiegen hätte, denn das Drama weitet sich aus. Schon bald werden auch Ira, Lisa, die Eltern, der Job, die Wohnung und überhaupt die ganze Ehe zum Streitpunkt.

Comedy TV
