Zweiter Frühling im Winter

Folge 8: Zweiter Frühling im Winter

23 Min.Ab 6

Seit Beginn der Schwangerschaft stellt sich das Liebesleben der Buchmans als problematisch dar. Entweder hat Paul Angst um das Kind oder Jamie wird schlecht und sie muss sich übergeben. Auf einem Wochenendtrip entdecken die beiden schließlich eine Süßigkeit mit aphrodisierender Wirkung - doch zu Hause angekommen, erwartet Jamie und Paul eine Überraschung, die ihnen jegliche Lust wieder verdirbt.

