Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verrückt nach Dir

Die Privat-Oase

Comedy TVStaffel 5Folge 9
Die Privat-Oase

Die Privat-OaseJetzt kostenlos streamen

Verrückt nach Dir

Folge 9: Die Privat-Oase

23 Min.Ab 6

Jamies Lieblingsbuchhändler Virgil ist seit Neuestem darauf angewiesen, seine Bücher auf der Straße zu verkaufen. Aus Mitleid und weil sie ihm etwas Gutes tun möchte, schenkt Jamie Virgil eine Freikarte für Pauls Fitnessstudio. Doch Paul ist davon gar nicht angetan - handelt es sich bei dem Studio doch um einen Yuppie-Schuppen, in dem ein Straßenbuchhändler nicht gut ankommt. Und tatsächlich bewahrheiten sich Pauls Bedenken schon bald.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Verrückt nach Dir
Comedy TV
Verrückt nach Dir

Verrückt nach Dir

Alle 7 Staffeln und Folgen