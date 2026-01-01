Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verrückt nach Dir

Comedy TVStaffel 6Folge 12
Folge 12: Getrennte Flüge

22 Min.Ab 6

Jamie und Paul sind zu einer Hochzeit nach Los Angeles eingeladen. Tochter Mabel soll bei Pauls Eltern bleiben, sodass die Buchmans mal wieder Zeit zusammen verbringen können. Um der Gefahr vorzubeugen, dass ihr Baby bei einem Flugzeugabsturz Vollwaise werden könnte, fliegen die beiden getrennt. Als Burt jedoch erkrankt, sieht Paul sich gezwungen, Mabel mit nach L.A. zu nehmen - und nicht nur die Wolken sind grenzenlos, auch das Geschrei von Mabel.

