Verrückt nach Dir

Der Seelenklempner

Comedy TVStaffel 6Folge 13
Der Seelenklempner

Der SeelenklempnerJetzt kostenlos streamen

Verrückt nach Dir

Folge 13: Der Seelenklempner

23 Min.Ab 6

Burt hat sich seinen Ruhestand irgendwie anders vorgestellt: Da seine Frau keine Zeit hat, verbringt er den ganzen Tag bei Paul. Jamie und Paul leiden jedoch so sehr unter dem Dauergast, dass sie ihre Therapeutin Sheila um Rat fragen. Als diese den beiden nicht weiterhelfen kann, lernen die Buchmans zufällig den Psychologen Dr. Sydney Warren kennen, der ihnen sofort den richtigen Rat gibt. Doch schon bald haben die Buchmans ein neues Problem.

