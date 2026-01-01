Verrückt nach Dir
Folge 14: Sehnsucht nach Mabel
23 Min.Ab 6
Jamie und Paul treffen in einem Restaurant zufällig auf James und Mary, zwei Wahlkampfmanager, die den Präsidentschafts-Wahlkampf Bush/Clinton geleitet haben. Die beiden erinnern sich auch noch genau an Jamie und ihren Einsatz für Bürgermeisterkandidat Lance. Schnell engagieren sie die PR-Fachfrau für ihre neue Kampagne, doch schon bald merkt Jamie, wie sehr sie Tochter Mabel und ihre Mutterrolle vermisst ...
Verrückt nach Dir
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1992
Altersfreigabe:
6
