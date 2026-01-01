Zum Inhalt springenBarrierefrei
22 Min.Ab 6

Paul und Jamie stellen fest, dass eine ihrer Vierteldollar-Münzen wohl magische Kräfte besitzt. Jedes Mal, wenn sie die Münze werfen, scheint diese die richtige Entscheidung herbeizuführen. Erst gewinnt Burt in Atlantic City 9000 Dollar, dann hilft Paul auch noch Iras Assistent aus der Patsche. Das Telefon der Buchmans steht kaum noch still. Jamie ist zunehmend von dem Trubel genervt und nimmt ihrem Mann die Münze kurzerhand weg.

