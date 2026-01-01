Verrückt nach Dir
Folge 18: Paul, der Kinderschreck
22 Min.Ab 6
Jamie ärgert sich über das schlechte Angebot an pädagogisch wertvollen Kindervideos. Schnell reift die Idee, selbst ein Video zu drehen. Gemeinsam mit Ira und Paul macht sie sich an die Realisierung des Projekts, doch schon bei der ersten Vorführung in der Mutter-Kind-Gruppe fällt das Projekt durch. Die Babys hören gar nicht mehr auf zu schreien. Paul, der mittlerweile der Buhmann der Siedlung ist, sieht sich gezwungen, ein neues Video zu drehen ...
Verrückt nach Dir
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1992
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH