Verrückt nach Dir
Folge 2: Briefe an Mabel
23 Min.
Jamie kommt auf die Idee, ihrer Tochter Mabel einen Brief zu schreiben, den sie erst mit 18 öffnen darf. Paul fühlt sich unter Druck gesetzt und dreht ein Video für seine Tochter. Als Ira davon Wind bekommt, fängt er ebenfalls an, Briefe zu schreiben. Und Debbie bekommt einen Brief in die Finger, in dem ihre Lebensgefährtin Joan gesteht, gerne mal mit Ira ins Bett zu wollen. Das Drama nimmt seinen Lauf ...
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1992
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH