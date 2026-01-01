Verrückt nach Dir
Folge 20: Der Muttertag
23 Min.Ab 6
Der Muttertag steht vor der Tür, und Paul kauft für seine Frau Pralinen und einen Schal. Doch Ira übertrumpft Paul mit seinem Geschenk bei weitem - eine neue Idee muss her. Bald fällt Paul allerdings auf, dass er das Geschenk für seine Mutter vergessen hat. Diese ist sowieso schon sauer darüber, dass sich plötzlich nur noch alles um Jamie dreht. Schnell muss eine Idee her, wie sie die Aufmerksamkeit wieder auf sich lenken kann.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verrückt nach Dir
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1992
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH