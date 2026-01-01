Verrückt nach Dir
Folge 3: Das Sorgenkind
22 Min.Ab 6
Baby Mabel beginnt eines Nachts wie am Spieß zu schreien. Da sie partout nicht einschlafen will, rufen Jamie und Paul ihren Kinderarzt Dr. Kekitch an. Dieser ist verärgert über den nächtlichen Anruf und ruft seinerseits bei Joan an, da er die Buchmans nur auf eine Empfehlung von ihr angenommen hat. Doch nun wird auch Debbie alarmiert, die wiederum ihre Eltern anruft. Das Chaos ist groß ...
Verrückt nach Dir
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1992
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH