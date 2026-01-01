Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Sexkrise

Comedy TVStaffel 6Folge 7
Folge 7: Die Sexkrise

23 Min.Ab 6

Bei einer Therapiesitzung stellt sich heraus, dass Jamie nach der Geburt von Mabel wieder Lust auf Sex hat. Paul freut sich ganz besonders über die Nachricht, will er doch schon lange mal wieder mit seiner Frau ins Bett. Beim ersten Mal täuscht Jamie allerdings einen Orgasmus vor - Paul ist entsetzt. Doch nun ist Jamie wieder voll auf den Geschmack gekommen und kann gar nicht genug von ihrem Mann kriegen ...

Comedy TV
