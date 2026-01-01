Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verrückt nach Dir

Ein seltsames Paar

Comedy TVStaffel 6Folge 8
Ein seltsames Paar

Verrückt nach Dir

Folge 8: Ein seltsames Paar

23 Min.Ab 6

Paul und Jamie haben eine neue Nachbarin: Sarah, alleinerziehende Mutter von drei Kindern. Gemeinsam gehen die drei zu einem Frauenbasketball-Spiel und versuchen nebenbei, Cousin Ira auch noch mit Sarah zu verkuppeln. Diese ist auch angetan von Ira, doch der hat nur Augen für die Basketballerin Rebecca.

Verrückt nach Dir
Comedy TV
Verrückt nach Dir

Verrückt nach Dir

