Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verrückt nach Dir

Wie ich wurde, was ich bin (2)

Comedy TVStaffel 7Folge 22
Wie ich wurde, was ich bin (2)

Wie ich wurde, was ich bin (2)Jetzt kostenlos streamen

Verrückt nach Dir

Folge 22: Wie ich wurde, was ich bin (2)

24 Min.Ab 6

Mabel versucht in einem Film zu erklären, weshalb sie so ist, wie sie ist. Zurück im Jahr 2005 stellt Jamie fest, dass sie schwanger ist - und das, obwohl sich Paul sterilisieren lassen sollte. 16 Jahre später hat Paul genug von Jamies Schikanen und verlässt sie. Bei einer Filmpremiere zu Mabels erstem Film treffen Paul und Jamie das erste Mal seit Jahren wieder aufeinander. Und die Chemie zwischen den beiden stimmt immer noch ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Verrückt nach Dir
Comedy TV
Verrückt nach Dir

Verrückt nach Dir

Alle 7 Staffeln und Folgen