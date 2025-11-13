Verrückte Festnahmen
Folge 4: Snake In the Pants
21 Min.Folge vom 13.11.2025Ab 12
"Verrückte Festnahmen" zeigt absurde und bizarre Vergehen: Bei dem Versuch, in ein Haus einzubrechen, bleibt ein Dieb im Schornstein stecken. Anderenorts ertappen die Besitzer eines Zoofachgeschäfts einen Dieb, der sich lebende Schlangen in die Hose gesteckt hat.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verrückte Festnahmen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht, Krimi
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC