Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Folge 10: Eine tödliche Affäre
41 Min.Folge vom 30.09.2025Ab 12
Bryan Ruff arbeitet als Wachmann in einer Kupfermine in Utah. Im Dezember 1991 verschwindet der 22-jährige Vater während seiner Nachtschicht spurlos. Da er seine Frau und Tochter bereits einige Wochen zuvor für längere Zeit verlassen hatte, gehen die Beamten davon aus, dass er freiwillig untergetaucht ist. Doch im Juli 1993 wird seine Leiche in der Wüste Utahs gefunden und es wird klar, dass der junge Mann erschossen wurde ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH