Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Eine tödliche Affäre

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 10vom 30.09.2025
Folge 10: Eine tödliche Affäre

41 Min.Folge vom 30.09.2025Ab 12

Bryan Ruff arbeitet als Wachmann in einer Kupfermine in Utah. Im Dezember 1991 verschwindet der 22-jährige Vater während seiner Nachtschicht spurlos. Da er seine Frau und Tochter bereits einige Wochen zuvor für längere Zeit verlassen hatte, gehen die Beamten davon aus, dass er freiwillig untergetaucht ist. Doch im Juli 1993 wird seine Leiche in der Wüste Utahs gefunden und es wird klar, dass der junge Mann erschossen wurde ...

