Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 8vom 23.01.2025
41 Min.Folge vom 23.01.2025Ab 12

Am 11. Januar 1985 ist Lisa Mather mit Freunden auf dem Sunset Strip in Los Angeles unterwegs. Da die jungen Leute keinen Zutritt zu den Clubs erhalten, verlagern sie ihre Feier auf eine Baustelle. Die 18-Jährige spricht dort mit einem unbekannten Mann und verschwindet daraufhin spurlos. Die Polizei findet keinerlei Hinweise auf den Verbleib der jungen Frau. Erst im Dezember 1986 stößt ein Wanderer in den Hügeln Hollywoods auf menschliche Überreste ...

